Ein Twitter-Video zeigt die aufgeheizte Stimmung bei den Corona-Protesten am Montag in Erfurt. Etwa 1.000 Menschen waren hier versammelt. In ganz Thüringen waren es rund 8.100. So die Statistik des Innenministeriums. Als "sehr, sehr ungut" bezeichnet Innenminister Georg Maier diese Zahlen: "Aber was natürlich auch deutlich wird: Die Thüringer Polizei hat auch in sehr hoher Anzahl Identitäten festgestellt und auch Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet bis hin zu Strafverfahren."