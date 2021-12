Proteste Corona-Demos im Mitteldeutschland

In mehreren Städten Mitteldeutschlands sind am Abend erneut Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Regeln zu demonstieren. In Sachsen war die Polizei in Freiberg, Bautzen, Dresden und Pirna im Einsatz, um Menschenansammlungen aufzulösen. In Sachsen-Anhalt fanden Proteste beispielsweise in Magdeburg, Halle, Querfurt und Naumburg statt. In Thüringen gab es unter anderem in Ilmenau, Apolda, Erfurt und Rudolstadt Aktionen.