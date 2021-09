Die Berliner Punkrock-Band "Die Ärzte" hat ihre in diesem Jahr geplante Konzerttour komplett abgesagt. Das teilten die Musiker Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez auf ihrer Homepage mit. Begründet wird die Absage mit dem Flickenteppich aus unterschiedlichen Corona-Regeln in Deutschland .

Die Band schreibt, ihr Management und der Tour-Veranstalter hätten gemeinsam mit anderen Vertretern der Veranstalterbranche monatelang versucht, eine bundesweit einheitliche Regelung für Konzerte zu verhandeln. Das habe so kurz vor der Bundestagswahl nicht funktioniert. Je nach Bundesland seien Konzerte ohne Abstand unterschiedlich geregelt. Eine große Tour mit derart viel Unsicherheit sei so nicht möglich.

So nicht, sagen Farin Urlaub und Band. Bildrechte: MDR JUMP / Jens Borghardt

Die Band betonte, aus logistischen und organisatorischen Gründen sei es keine Option, die weitere Entwicklung abzuwarten. Tickets sollen zurückerstattet werden.



Die Tour war bereits wegen Corona verschoben worden. Nun sollte der Auftakt am 30. Oktober in Berlin sein. Geplant waren 26 Auftritte in 15 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Auch Leipzig, Erfurt und Chemnitz sollten Teil der Tour sein. Die Konzerte waren ausverkauft.