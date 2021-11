3G am Arbeitsplatz heiße aber nicht automatisch, dass der Impfstatus offengelegt werden muss, sagt Silvio Lindemann, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Dresden: "Ich kann auch sagen, ich sage nichts zu meinem Impfstatus, müsste dann aber den Test über mich ergehen lassen und das dann jeden Tag. Und das bedeutet natürlich einen immensen Druck und dann muss ich abwägen: Will ich den Test oder will ich meinen Impfstatus mitteilen?"