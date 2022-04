In Deutschland haben laut Robert Koch-Institut bislang 76,6 Prozent der Menschen mindestens eine Impfung erhalten. 76 Prozent gelten als grundimmunisiert - und haben damit in der Regel zwei Impfungen. 59 Prozent der Deutschen sind geboostert. Bundesweites Schlusslicht ist weiterhin Sachsen. Lediglich 64,6 Prozent der Menschen gelten als vollständig geimpft. In Thüringen sind es 70,3 Prozent, in Sachsen-Anhalt 73,3 Prozent (Stand jeweils 10. April 2022).