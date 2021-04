Corona-Pandemie Was Kommunen und Landkreise vom neuen Infektionsschutzgesetz halten

So wie es aussieht, haben die regelmäßigen Bund-Länder-Konferenzen in der Pandemie-Bekämpfung vorerst ausgedient. Die Bundesregierung will stattdessen durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes konsequenter durchgreifen – und damit auch in den Kompetenzbereich der Länder eingreifen. In dieser Woche sollen Regierung und Bundestag bereits darüber beraten. Aber was halten die Kommunen und Landkreise davon, die am Ende die Maßnahmen in der Corona Pandemie umsetzen müssen?