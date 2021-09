Am Samstag hatte Kassenärztechef Andreas Gassen einen "Freedom Day" nach britischem Vorbild für den 30. Oktober ins Gespräch gebracht. "Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Politik solle eine klare Ansage machen, dass in sechs Wochen alle Beschränkungen aufgehoben werden. Bis dahin habe jeder, der wolle, genug Zeit, sich noch impfen zu lassen.