Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, plädiert für ein Ende der gesetzlichen Maskenpflicht im Gesundheitswesen. "Wir brauchen in medizinischen Einrichtungen keine generelle, gesetzliche Maskenpflicht mehr. Nicht jede Einrichtung hat mit Hochrisikopatienten zu tun", sagte er der Zeitung "Die Welt". Die Situation zum Beispiel beim Psychotherapeuten sei eine ganz andere als bei einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder in einer Infektsprechstunde.

Derzeit gilt für Kliniken, Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Zum Teil sind zusätzlich noch Corona-Tests vorgeschrieben. Die Vorgaben gelten nach derzeitigem Stand bis zum 7. April. Im öffentlichen Personennahverkehr wurde die Maskenpflicht in einigen Bundesländern bereits abgeschafft. Ab dem 2. Februar entfällt die Regelung auch für den Fernverkehr der Deutschen Bahn sowie für den Nahverkehr in den übrigen Bundesländern. In Flugzeugen wurde die Maskenpflicht bereits im vergangenen Jahr beendet.