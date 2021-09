Daneben kündigten auch Niedersachsen und Bayern entsprechende Regelungen an. In Baden-Württemberg ist das Ende der Ersatzleistung für Ungeimpfte zum 15. September laut "Süddeutscher" schon beschlossen, Rheinland-Pfalz ziehe zum 1. Oktober nach. Auch in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gebe es Überlegungen in diese Richtung.

Wer sich also die Freiheit herausnimmt, sich nicht impfen zu lassen, obwohl medizinisch nichts dagegenspricht, steht für die Folgen seiner Entscheidung selbst ein (...). Karl-Josef Laumann Gesundheitsminister NRW

Sachsen-Anhalt und Brandenburg für Einheitlichkeit

Petra Grimm-Benne Bildrechte: dpa Sachsen-Anhalt und Brandenburg sprachen sich für ein einheitliches Vorgehen aus. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit, das Land zahle bisher unabhängig vom Impfstatus eine Entschädigung für den Verdienstausfall durch Quarantäne. Das müsse nun auf den Prüfstand. Sie setze sich für eine länderübergreifende Regelung ein, die genau festlege, unter welchen Voraussetzungen für Ungeimpfte im Quarantänefall kein Ausgleich mehr gezahlt werde. Ausnahmeregelungen müsse es für Menschen geben, die aus medizinischen Gründen keine Impfung erhalten könnten, sagte die SPD-Politikerin

Nach Angaben eines Sprechers aus dem Gesundheitsministerium in Brandenburg sei für kommende Woche auf Arbeitsebene ein Austausch zwischen allen Ländern in der Frage geplant.

Aus Sachsen hieß es, dass man die Frage, ob es weiterhin Entschädigungen für Ungeimpfte geben solle, prüfe.

Unterstützung vom Bund

Lob für die Pläne kam von der Bundesregierung. Es sei "unfair" gegenüber der Solidargemeinschaft, wenn sie für den Verdienstausfall aufkommen müsse, obwohl es Impfmöglichkeiten gebe, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin.

Daneben äußerten sich auch einzelne Vertreter der Arbeitgeber positiv zu den Plänen.

Lauterbach warnt

Karl Lauterbach Bildrechte: dpa Eher skeptisch beurteilte hingegen der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die Vorhaben. In diesem Fall könnte der "Schuss nach hinten losgehen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die Idee, dass Ungeimpfte erst für ihren Corona-Schnelltest selbst zahlen, dann einen PCR-Test machen und danach in unbezahlte Quarantäne gehen, ist zu schön, um wahr zu sein." Er mahnte, dass die Betroffenen versuchen könnten, ohne Tests und Quarantäne "so durchzukommen".

Bedenken bei Juristen und Patientenvertretern

Auch Verfassungsrechtler und Patientenschützer meldeten Bedenken an. Staatsrechtler Volker Boehme-Neßler warnte vor weiteren Nachteilen für Ungeimpfte. "Wir erleben gerade die nächste Eskalationsstufe bei der Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür", sagte der Professor für Öffentliches Recht an der Universität Oldenburg. Wenn die Impfung weiterhin freiwillig sein solle, dürften Impfunwilligen keine Nachteile entstehen. "Entstehen für sie Nachteile, werden sie diskriminiert, und das lässt unsere Verfassung nicht zu", erklärte Boehme-Neßler.

Wir erleben gerade die nächste Eskalationsstufe bei der Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür. Volker Boehme-Neßler Verfassungsrechtler Universiät Oldenburg