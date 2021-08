Eine Erfahrung, die viele Leute sehr verbittert habe, so Lutz. "Und deshalb fordern wir, dass es wenigstens für künftige Pandemien eine Regelung gibt, dass man nicht so lange überlegen muss, wie man den Leuten hilft." Wenn man kein Einkommen erzielen könne, solle man – entweder in pauschaler Höhe oder abhängig davon, was man in früheren Jahren verdient habe – einen Ersatz bekommen. "So machen das auch andere Länder in der EU, die teilweise über weniger gute Finanzen verfügen als wir."