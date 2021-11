Kommentar Keine Corona-Beschlüsse? War ja zu erwarten!

Bis Donnerstag müssen nun sowohl die Ampelparteien als auch SPD- und unionsgeführte Länder einen gemeinsamen Weg bei noch vielen offenen Punkten finden. Welche konkreten Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte soll es geben? Ab wann soll 2G im Einzelhandel gelten? Und welche Einschränkungen gibt es für Großveranstaltungen verbunden mit der Frage, soll es wieder Geisterspiele in der Bundesliga geben? Dabei ist schon jetzt fraglich, ob all das überhaupt ausreicht, um für die notwenige Entlastung in den Krankenhäusern zu sorgen. Die Experten der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatten bereits am Wochenende sofortige umfassende Kontaktbeschränkungen gefordert. Am Donnerstag werden seitdem vier weitere Tage vergangen sein.