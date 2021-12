Der Deutsche Ethikrat befürwortet eine Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht auf "wesentliche Teile der Bevölkerung". Diese müsse aber von einer Reihe von Maßnahmen flankiert werden, heißt es in einer am Mittwoch vorgelegten Empfehlung. So müsse es eine flächendeckende Infrastruktur mit niedrigschwelligen Impfangeboten und ausreichend Impfstoff geben. Soweit möglich solle der Impfstoff frei gewählt werden können. Der Ethikrat schlägt zudem direkte Einladungen für eine Impfung, ein datensicheres nationales Impfregister und verständliche Informationen vor.