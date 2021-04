Der Medizinethiker und frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, hat sich angesichts der Verlagerung des Corona-Infektionsgeschehens in jüngere Altersklassen für eine neue Impfpriorisierung ausgesprochen. Dabrock sagte MDR AKTUELL: "Mein Vorschlag ist, diejenigen vorzuziehen, die eine hohe Exposition haben und nicht die Möglichkeit, sich dem Erkrankungsrisiko zu entziehen. Und das sind Schülerinnen und Schüler, das sind Studierende und das sind – weil man unter 16-Jährige nicht impfen kann – die Eltern der jüngeren Schülerinnen und Schüler." Seiner Ansicht nach sei es nicht der richtige Weg, die Impfpriorisierung aufzuheben und "den Impfstoff in das verbleibende Volk einfach so reinzuschmeißen".