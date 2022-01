Als wäre alles nicht schon verwirrend genug, arbeiten auch Bildungsministerien und Landkreise gern eigene Verordnungen aus. Von daher wird es schwierig, einen einzigen Verantwortlichen für das aktuelle Chaos zu finden, wenngleich sich Bundesgesundheitsminister Lauterbach in dieser Woche vorgedrängelt hat.

In einer Schalte auf Arbeitsebene soll er sich - wie es aus Teilnehmerkreisen hieß - für das Chaos entschuldigt und zugesichert haben, dass zeitnah eine Gesamtübersicht erstellt wird, was nun eigentlich gilt in Sachen Status. Es ist immerhin davon auszugehen, dass die aktuellen Quarantäneregeln seines Hauses eine Grundlage sein dürften, deshalb sei - wenn auch mit Vorsicht - diese Grafik des Bundesgesundheitsministeriums vom 14. Januar 2022 empfohlen.