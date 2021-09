Trotz Impfung infektiös Wann Coronatests auch für Geimpfte sinnvoll sind

Also: Erstmal abwarten. Dabei hat das Heim schon einen Corona-Ausbruch erlebt: Vor einem dreiviertel Jahr starben in Beerendorf elf Senioren. Heute sind 90 der 100 Heimbewohner geimpft. Für diese 90 bleibt ein kleines Restrisiko von Impfdurchbrüchen . Und die übrigen ungeimpften Zehn sind dem Virus weiterhin schutzlos ausgeliefert.

Kommt also ein infizierter Geimpfter ins Heim, dann kann der durchaus eine Gefahr darstellen, erklärt der Virologe Alexander Kekulé bei MDR AKTUELL im Corona-Kompass. Sollten sich Geimpfte vor Heimbesuchen also testen lassen? Kekulé sagt: "Die Frage ist mit Ja zu beantworten. Im Bereich von Risikopatienten, im Bereich von Altenheimen würde ich lieber wenn ich das so sagen darf mit Hosenträger und Gürtel unterwegs sein und sagen, lieber erstmal auf der sicheren Seite und testen."