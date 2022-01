Wer vor Omikron eine Corona-Infektion hatte, ist nun also vor der neuen Variante nicht ausreichend geschützt. Das deutete sich bereits in den frühen Studien zur Omikron-Variante an. Die Empfehlungen des RKI, den Genesenenstatus zu verkürzen, zielen vor dem Hintergrund also besonders auf die im Herbst mit Delta Infizierten ab. Für Verwirrung könnte allerdings gesorgt haben, dass die vom RKI angegebenen Quellen nur schwer nachvollziehbar sind und sich oft nur am Rande mit der Immunität von Genesenen beschäftigen.