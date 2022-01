Im Deutschen Bundestag bleibt vorerst der Genesenenstatus weiter für sechs Monate gültig. Ein Sprecher erklärte MDR AKTUELL, die Regelung betreffe jedoch ausschließlich den Zugang zum Plenum und den Ausschüssen. Für alle Arbeitsplätze im Haus gelten demnach die gängigen Regeln des Infektionsschutzgesetzes, also auch die 90-Tage-Frist beim Genesenenstatus. Dazu zählen ebenso die Büros von Abgeordneten und Fraktionen.

Den Zugang zu Plenum und Ausschüssen regelt eine Allgemeinverfügung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Die Verfügung wurde zuletzt am 11. Januar aktualisiert und trat einen Tag später in Kraft, also kurz bevor Bundesrat und Bundestag die bundesweit geltende Corona-Verordnung mit dem verkürzten Genesenenstatus beschlossen.