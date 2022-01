Was bisher in einem demokratischen Aushandlungsprozess festgelegt wurde, wird aber letztlich einer Forschungseinrichtung übertragen, die im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums liegt. Das geschah allerdings keineswegs in einem Alleingang von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Sowohl Bundestag als auch Bundesrat stimmten mit großer Mehrheit für die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 14. Januar 2022, im Fall des Bundesrats einstimmig.

Bei der Bundesratssitzung am 14. Januar war auch Haseloff selbst anwesend. In einer Rede stellte er bereits fest: "Sie lassen jetzt mehr oder weniger eine Regelung durch nachgeordnete Bereiche treffen, durch das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert Koch-Institut." Dass diese Kompetenz an sich problematisch sei, sagte er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er warnte vielmehr vor einem Vertrauensverlust, "wenn solche Behörden politische Anweisungen bekommen, was opportun zu sein hat".