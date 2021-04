Der Virologe Alexander Kekulé sagte dazu in seinem Corona-Kompass bei MDR AKTUELL: "Da kann man wirklich nur seufzen. Es ist so, dass ich mich immer noch erinnere, dass der Präsident des RKI vor etwa einem Jahr sich quasi dafür entschuldigt hat, dass die Zahlen so hinterherhinken, und gesagt hat: In zwei Wochen wird‘s besser." Das sei inzwischen fast ein Lacher. "Was auf dem To-Do-Zettel steht, dass wir die Technik der Meldevorgänge von den Gesundheitsämtern nachrüsten müssen, dass ist nach wie vor ganz dringend notwendig."