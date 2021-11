Die verstärkten Tests in Pflegeheimen sollen künftig verpflichtend, aber kostenlos sein. Es solle eine "Sicherheitsschleuse" in den Heimen eingerichtet werden, sagte der Vorsitzende der GMK, Klaus Holetschek (CSU). Hierzu solle ein Bundesgesetz vorgelegt werden. "Wir haben im letzten Winter erlebt, wie brutal das Virus in den Pflegeeinrichtungen gewütet hat", betonte Jens Spahn. Auch in den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen mit Todesfällen.