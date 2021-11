NRW-Regierungschef und amtierender Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Hendrik Wüst, kritisierte die unterschiedliche Handhabung in den Ländern. Dies führe zu Verunsicherung bei den Bürgern und Bürgerinnen. Klarheit soll das Treffen am Donnerstag schaffen. Generell werde die MPK darüber sprechen, "wie wir durch die nächsten Wintermonate kommen", sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. Mit dem Bund müsse zudem über das Verhältnis zu den Ländern gesprochen werden. Der Umgang in den vergangenen Wochen sei "nicht so gewesen, wie er sein sollte, um in einer solchen Situation miteinander zu arbeiten".