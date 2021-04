Lange war es eines der am schwersten betroffenen Länder in Europa, inzwischen liegt die 7-Tage-Inzidenz in Großbritannien bei unter 30 pro 100.000 Einwohner. Infolgedessen gilt das Land mit Ausnahme einzelner Überseegebiete ab Sonntag nicht mehr als Risikogebiet. Das teilte das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite mit. Gleiches gilt für die Regionen Mid-West und South-East in Irland, die Region Pirkanmaa in Finnland und Barbardos.