Grundgesetz-Artikel 2: Freie Entfaltung der Persönlichkeit

Man darf seine Verwandten nicht mehr uneingeschränkt besuchen, muss Kontakte reduzieren, darf vielleicht nicht mehr arbeiten, weil man einen Job in der Gastronomie hat - all das greift in das Grundrecht ein, sich frei zu entfalten. Das Bundesverfassungsgericht hält diese Einschränkungen für verhältnismäßig.



Grundgesetz-Artikel 8: Versammlungsfreiheit

Eines der wichtigsten Grundrechte in einer Demokratie: Menschen dürfen sich versammeln und zum Beispiel demonstrieren. Pauschal dürfen solche Versammlungen nicht verboten werden, haben die Verfassungsgerichte entschieden. Seitdem gibt es Einzelfallprüfungen und strenge Auflagen für die Versammlungen, die stattfinden dürfen.



Grundgesetz-Artikel 4: Religionsfreiheit

Wegen der Pandemie wurden Gottesdienste verboten: ein klarer Einschnitt in das Recht auf die freie Ausübung der Religion. Ein pauschales Verbot war auch hier nicht haltbar, deswegen sind Gottesdienste unter strikten Maßnahmen wieder erlaubt.



Grundgesetz-Artikel 11: Recht der Freizügigkeit

Freizügigkeit bedeutet: Man darf sich in Deutschland aufhalten, wo man will. Das ging in der Pandemie nicht immer - einzelne Bundesländer begrenzten die Freizügigkeit auf einen 15-Kilometer-Radius, den man nicht verlassen dürfe. Diese Regel wurde allerdings schnell wieder gekippt: nicht verhältnismäßig.



Quelle: HR