Der Einzelhandel und die Bundesregierung wollen die Corona-Impfkampagne intensivieren. Das kündigte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands, Stefan Genth, bei einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. Bislang seien in Einkaufszentren bundesweit bereits mehr als 100.000 Impfdosen verabreicht worden. Diese Initiative zur Aufklärung und mit Impfangeboten etwa auf Parkplätzen vor Supermärkten solle nun ausgeweitet werden.

Bundesgesundheitsminister Spahn setzt darauf, an öffentlichen Orten mehr Menschen für die Impfung gegen Covid-19 zu gewinnen. Es fehle noch immer an der "einfachen Gelegenheit" zum Impfen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Er nannte Spiel- und Sportplätze, Fußgängerzonen und Einkaufsgeschäfte. Er sei Ländern, Kommunen und Helfern dankbar für viele "kreative Ideen".

Spahn äußerte sich im Vorfeld der "Impfwoche" ab Montag, bei der auch in Vereinen, Geschäften oder an öffentlichen Treffpunkten Menschen für Corona-Impfungen gewonnen werden sollen. "Wir haben das Mittel in der Hand, uns zurück in Freiheit und Normalität zu impfen", sagte der CDU-Politiker. Zwar sei die Impfung die persönliche und freie Entscheidung jedes Einzelnen. Es sei aber auch eine Frage, die andere betreffe.