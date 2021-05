Impfkampagne Hausärzte überholen Impfzentren

Dabei werde sich die gelieferte Menge an Arztpraxen im Juni voraussichtlich noch erheblich steigern. So sollen Haus- und Betriebsärzte in der kommenden Woche zusätzlich das Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson bekommen. Mehr als 540.000 Dosen stünden vor der Auslieferung. Bislang werden nur die Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca in Arztpraxen verabreicht.