Nicht nur auf Inzidenzen gucken

Lockdown oder nicht Lockdown? Bei der Antwort auf diese Frage sprach sich der Kanzleramtsminister dafür aus, in Zukunft nicht mehr nur auf die Inzidenzen zu schauen. Wichtig sei auch, wie viele Infizierte tatsächlich erkranken, also zum Beispiel ins Krankenhaus müssen. Man müsse also auch auf die Hospitalisierungsrate achten.

Der Bioinformatiker Rolf Apweiler stimmt ihm zu. Apweiler ist Direktor des "European Bioinformatics Institute" und gehörte bis vor Kurzem zum Kreis der Regierungsberater. Zwar sei die Inzidenz ein guter und sehr schneller Gradmesser. Doch ist laut Apweiler zu erwarten, dass mit steigender Impfquote weniger Infizierte erkranken. "Früher bei den anderen Wellen, wo noch nicht geimpft wurde, da konnte man sagen: Auf zehn positive Tests kam einer ins Krankenhaus. Jetzt haben wir nur sechs Prozent statt zehn Prozent, die etwa ins Krankenhaus kommen." Wenn die Impfraten also weiter steigen, dann könne man die Inzidenzen gedanklich anpassen, so Apweiler. "Man braucht also die Inzidenzen nicht durch die Hospitalisierungsrate ersetzen, sondern man bleibt beim schnellsten Parameter, den man hat, aber schaut darauf in einer anderen Weise."

Rückschlag durch Delta+-Variante?

Entscheidend sei aber, wie sich das Virus weiter entwickle und ob Geimpfte bei Infektionen mit späteren Varianten wieder in Krankenhäuser müssen. "Was wir auch wissen, dass in Großbritannien jetzt schon beispielsweise die Delta+-Variante beobachtet wird, also eine Mutation der Delta-Variante. Wenn sich das wieder stärker ausbreitet, dann hat man da die Befürchtung, dass es zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommt. Das heißt, das wäre dann ein schwerer Rückschlag."