Laut Nagl sieht enviaM mobiles Arbeiten als Angebot an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähnlich wie das Angebot des Vorstandes, der kürzlich im Rahmen des Kulturwandels im Unternehmen, allen Mitarbeitern das „Du“ angeboten habe. Ein Angebot ohne irgendeine Verpflichtung. „Wer nicht will, muss uns nicht duzen, und dann duzen wir auch nicht zurück“, erklärte Nagl.

Der Vorstand wolle, dass die Mitarbeiter selbst bestimmten, was sie wollen. Insofern würde auch eine Homeoffice-Pflicht in die falsche Richtung gehen, weil vom Gesetzgeber den Mitarbeitern die Freiwilligkeit abgenommen würde, so Personalvorständin Nagl im Gespräch mit MDR AKTUELL.