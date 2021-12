Ansonsten aber durften alle auch aus Hotspot-Gemeinden überall hin, tagsüber zum Einkaufen in andere Gemeinden, in andere Kreise, Städte und Bundesländer, zu Familie, Freunden und Bekannten – und auch über Nacht sowie ins Hotel oder in den Urlaub, wo die Regeln weniger streng sind. Schärfere Regeln für ungeimpfte Menschen kamen bundesweit erst im Dezember. Schlupflöcher gibt es immer noch viele, Kontrollen wenige.

Gastronomen wissen Bescheid

So sagte der Chef des Hotel- und Gaststättenverbands in Sachsen, Axel Klein, vergangene Woche: Die Verbote von touristischen Reisen und Übernachtungen in Sachsen führten dazu, dass Urlaub anderswo gemacht werde. Ähnlich beurteilte er aktuelle Pläne, in Regionen mit Sieben-Tage-Inzidenzen ab 1.500 die Gastronomie ganz zu schließen: "Dann fahren die Leute eben in die Nachbar-Landkreise."