Geringe Nachfrage Länder geben über zwei Millionen Impfdosen zurück

Das Bundesgesundheitsministerium hatte den Ländern angeboten, Impfstoffdosen, die in den Impfzentren nicht mehr benötigt werden, an den Bund abzugeben. Dieser will sie dann an andere Länder spenden. Die Impfstoffe sollen aber noch mindestens zwei Monate haltbar sein. Die Länder wollen in erster Linie den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca zurückgeben. Aus Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern kommen außerdem Impfdosen von Johnson & Johnson hinzu.