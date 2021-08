Bereits im Juni und im Juli gab es beispielsweise in Thüringen "Familien-Impftage", bei denen Kinder- und Jugendärzte in den Impfstellen für Beratungen zur Verfügung standen. Laut Kassenärztlicher Vereinigung wurden allein am ersten Aktionswochenende etwa 10.000 Impftermine vergeben. Dabei sei die Nachfrage in den Städten höher gewesen als in ländlichen Regionen. Laut einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums sollen in Thüringen weitere Impftage veranstaltet werden - voraussichtlich zu Beginn des neuen Schuljahres.