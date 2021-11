Ähnlich ist es bei Tests. Bekommt man über die Corona-App eine Warnung – leuchtet die App also rot – oder hat man bei einem Selbsttest zu Hause ein positives Ergebnis, kommt man trotzdem kaum an einen PCR-Test, der dieses Ergebnis bestätigt oder widerlegt. Die meisten Allgemeinmediziner führen diese Tests ungern durch, weil die Corona-verdächtigen Patienten in der Praxis in einen eigenen Raum separiert werden müssen. Das können die meisten Praxen schon aus Platzgründen nicht anbieten.