Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach sich am Mittwoch für eine mögliche Impfung von Kindern und Jugendlichen aus, auch wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) keine Empfehlung dafür erteilen sollte. Er will allen Schülern ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot machen. Spahn sagte im ZDF, es sei ein Angebot, über das individuell entschieden werden könnte. Es werde keine Verpflichtung geben. Auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, befürwortete ein Impfangebot für Kinder und Jugendliche. "Das stärkste Argument, Zwölf- bis 15-Jährige zu impfen, ist einfach, dass sie auch selbst natürlich einen Schutz haben möchten", sagte Buyx am Mittwoch dem Sender NDR Info.

Spahns Vorschlag, Kinder auch ohne Empfehlung der Stiko gegen Covid-19 zu impfen, sorgt für Diskussionen. So will Thüringen zwar allen Kindern ab 12 Jahren ein Impfangebot machen. Wegen offener medizinischer Fragen müsse aber die Empfehlung der Stiko abgewartet werden, so Ministerpräsident Bodo Ramelow. Auch NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet empfahl, sich in der Frage einer Impfung von Kindern und Jugendlichen an die Empfehlungen der Stiko zu halten.



Die Stiftung Patientenschutz bezeichnete Spahns Vorschlag als "unverantwortlich". Stiftungsvorstand Eugen Brysch sagte den Funke Medien, bei der Vergabe von Vakzinen dürften nur wissenschaftliche Fakten gelten.