Auch die Caritas sieht in einer Impfpflicht inzwischen eine Lösung für den Schutz besonders verletzlicher Gruppen. Präsidentin Eva Welskop-Deffaa sagte, dass die Caritas seit einem Jahr intensiv für eine freiwillige Impfung geworben habe. Die Zahl der Geimpften in der Bevölkerung und unter den Caritas-Beschäftigten mit intensiven körperlichen Kontakten zu anderen seien aber weiterhin zu niedrig. Bislang war die Caritas gegen eine Impfpflicht.

Der Bundeselternrat verlangt eine Impfpflicht für Beschäftigte an Schulen. Vorstandsmitglied Ines Weber mahnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es müsse unbedingt verhindert werden, dass erneut ganze Klassenverbände in Quarantäne oder sogar Schulen im Winter schließen müssten. Die Chefin der Linksfraktion in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern forderte, dass in einem ersten Schritt Arbeitgeber und Dienststellen den Impfstatuts der Beschäftigten abfragen.