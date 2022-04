Diese Woche steht die Impfpflicht auf der Tagesordnung im Bundestag. Was noch nicht in Sicht ist: Eine Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht, wie sie sich viele prominente Mitglieder der Ampelregierung wünschen. Darunter sind zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach oder Außenministerin Annalena Baerbock.

Die Entscheidung treffen die Abgeordneten letztlich selbst. Der Fraktionszwang ist bei der Abstimmung aufgehoben. Innerhalb der Union hat aus Sicht von Daniela Kuge in den vergangenen Wochen ein Umdenken stattgefunden: "Dass sie jetzt wirklich nochmal ihre alte Position überdenken und quasi die Selbstverantwortung des Menschen in den Mittelpunkt stellen. So gefühlt wie die FDP, also liberaler."