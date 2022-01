Omikron ändere die Spielregeln, sagte kürzlich der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Stephan Thomae. Auch der Zwickauer CDU-Abgeordnete und Vorsitzende der Landesgruppe Sachsen, Carsten Körber, beobachtet einen Wandel in der Debatte – und bei sich selbst: "Also man merkt schon, dass Omikron und auch die Tatsache, dass wir nun wissen, dass die Impfstoffe nicht so lange einen wirksamen Schutz gegen Omikron aufrechterhalten, als wir das vielleicht noch vor einigen Wochen noch glaubten, wichtige Argumente sind, die jetzt in die Debatte einfließen."