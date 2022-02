Kommentar Impfpflicht ohne Willen

Als Bundestag und Bundesrat sich im Dezember mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht beschäftigten, kann kaum einer gehofft haben, dass eine Pflicht auch noch den Letzten in Medizin und Pflege zur Impfung bewegen wird. So hatte unter anderem die Deutsche Stiftung Patientenschutz vor einer Personalflucht gewarnt. Die Verantwortlichen in Bund und Länder entschieden aber damals, dass der Patientenschutz wichtiger als ein möglicher Personalmangel ist. Dass dies nun plötzlich anders sein soll, löst verständlicherweise Kopfschütteln aus. Auch weil es zumindest so wirkt, als hätte der Protest einer deutlichen Minderheit einen Einfluss darauf.