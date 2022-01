Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit. Bildrechte: dpa

Eine Vorlage aus dem Bundesgesundheitsministerium würde aus Sicht des zuständigen Ministers die ursprünglich verabredete Vorgehensweise behindern. Im "Bericht aus Berlin" verweist Karl Lauterbach auf die Entscheidung, über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ohne Fraktionszwang debattieren zu wollen. Die Abgeordneten sollen also nicht an Vorgaben ihrer Fraktionen gebunden sein, sondern können sich auch parteiübergreifend zusammenschließen. "Wir machen keinen eigenen Entwurf, wir machen aber alles, was wir machen können, damit die Abgeordneten Entwürfe für den Deutschen Bundestag machen können und das so schnell wie möglich", so Lauterbach.