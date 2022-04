In das Ringen um die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland kommt Bewegung. Kurz vor der Abstimmung im Bundestag an diesem Donnerstag verständigten sich die beiden Abgeordnetengruppen, die jeweils eigene Entwürfe dafür eingebracht haben, auf einen Kompromiss. Ihr gemeinsamer Vorschlag sieht eine Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahren vor. Damit könnten die Chancen auf einen mehrheitsfähigen Kompromiss steigen.