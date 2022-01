Kommentar Debatte um Impfpflicht scheitert an Führungsversagen

Hauptinhalt

Beim Thema Impfpflicht herrscht in Deutschland praktisch Stillstand. Das liegt nicht zuletzt an der Führungsschwäche des neuen Bundeskanzlers, meint Alexander Budweg. Um entscheidungsfähig zu bleiben, müsse Olaf Scholz das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen. Ein Kommentar.