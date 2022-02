Mitte März wird die einrichtungsbezogenen Impfpflicht im medizinisch-pflegerischen Bereich greifen. Doch für die Umsetzung dieser Pflicht fehlt es den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an Leitfäden und einigen auch an Personal. In einer Umfrage des MDR haben sich acht Kommunen besorgt über den personellen Aufwand geäußert, der mit den Kontrollen einhergeht: der Wartburgkreis, der Vogtlandkreis, die Städte Leipzig und Gera, der Ilm-Kreis und die Landkreise Sonneberg, Leipzig und der Saale-Orla-Kreis. Bei einem Rücklauf von 33 Antworten entspricht das einem Anteil von rund 25 Prozent.