Die Gesundheitsminister der Länder haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Kontaktnachverfolgung künftig auf Corona-Fälle im Klinik- und Pflegebereich sowie auf so genannte Superspreading-Events zu begrenzen. Bei einer Schaltkonferenz beschlossen sie, Kontakte vor allem zum Schutz vulnerabler Gruppen nachzuverfolgen. In dem Beschluss verweisen die Minister auf die erwarteten weiter stark steigenden Infektionszahlen durch Omikron und die Kapazitäten in den Gesundheitsämtern.

Künftig weniger PCR-Tests

Ebenfalls einstimmig haben die Minister beschlossen, dass künftig nicht mehr alle per Antigen-Test positiv Getesteten einen PCR-Test bekommen sollen. Künftig sollen PCR-Tests nur noch bei Beschäftigten in Klinik und Pflege sowie bei Hochrisikopatienten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf durchgeführt werden. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte, die Kapazitäten seien endlich.

Impfpflicht in der Diskussion

Zudem fordern die Landesminister mehr Informationen vom Bundesgesundheitsministerium zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das Bundesgesundheitsministerium wird in dem gemeinsamen Beschluss gebeten, gemeinsam mit den Bundesländern "unverzüglich" alle offenen Fragen bei dem Thema zu klären, etwa für wen ganz genau die Impfpflicht gelten soll, welche Ausnahmen es gibt und wie Betroffene angehört werden.

Novavax zuerst für Pflegekräfte

Schließlich sieht es die Konferenz "als erforderlich an, den Impfstoff von Novavax prioritär an bisher nicht geimpfte Beschäftigte in den betroffenen Einrichtungen zu verimpfen". Novavax soll ab Ende Februar erhältlich sein. Der Impfstoff könnte für Impf-Skeptiker eine Alternative sein, weil er auf einer anderen Technologie basiert als die bisher verfügbaren Corona-Präparate.