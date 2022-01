Mit Blick auf die Kliniken in Mitteldeutschland ergibt sich ein sehr uneinheitliches Lagebild. So warnte am Freitag die Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen (LKHG) in einer Mitteilung eindringlich, dass durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht "die volle Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser als Bestandteil der kritischen Infrastruktur in Frage" stehe.

Die Vorstandsvorsitzende der LKHG, Dr. Gundula Werner, sagte demnach: "Wir sprechen uns gegen die Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Vorgriff auf eine allgemeine Impflicht aus. Es ist zu befürchten, dass Sanktionen im Zusammenhang mit einer einrichtungsbezogenen Impflicht in den Thüringer Krankenhäusern zu Personalausfällen führen können, die auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten erheblichen Einfluss haben." Konkret könnten in den Mitgliedseinrichtungen der Gesellschaft rund 17 Prozent der Beschäftigten ihren Immunitätsnachweis nicht fristgerecht erbringen.

Das Uniklinikum in Jena (UKJ) rechnet auf Anfrage mit einer Impfquote unter den rund 6.300 Beschäftigten von 90 Prozent. Genaue Zahlen lägen aber frühestens in 14 Tagen vor. Otto W. Witte, Medizinischer Vorstand am UKJ, wird mit den Worten zitiert: "Wir sind jedoch optimistisch, dass wir die letzten noch ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Tagen und Wochen noch von einer Impfung überzeugen können."