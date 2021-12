Covid-Ausbrüche in Pflegeheimen und die Hälfte des Personals ist nicht geimpft – solche Fälle zeigten zuletzt immer häufiger, wie wichtig eine hohe Impfquote insbesondere für diejenigen ist, die durch Covid-19 am meisten gefährdet sind . Die geplante Impfpflicht für den Gesundheitssektor findet etwa beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Zustimmung. Präsidentin Christel Bienstein lobt besonders, dass die Impfpflicht einrichtungsbezogen kommen soll. "Vorher gab es große Bedenken, wenn das nur für eine Berufsgruppe gelten soll", erklärt Bienstein MDR AKTUELL. "Dann hätten jederzeit noch beispielsweise Assistenten, Altersbegleiter, die Hauswirtschaft oder Reinigungskräfte das Coronavirus in eine Einrichtung eintragen können."

Klärungsbedarf sieht die DBfK-Präsidentin zudem bei der Impfkampagne. Dabei gehe es nicht allein um die Beschäftigten in den jeweiligen Einrichtungen. "Besonders in der ambulanten Versorgung gehen wir sehr stark davon aus, dass nicht alle Patienten geimpft sind." Statt mangelnder Impfbereitschaft liege das aber häufig an praktischen Hürden: Pflegebedürftige Menschen und teilweise sogar ihre Angehörigen sind so eng an die eigenen vier Wände gebunden, dass sie nicht zum Hausarzt gehen können. Laut Bienstein sollten daher Pflegende bei Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen einbezogen werden, da selbst Hausärzte nicht immer vorbeikommen könnten.