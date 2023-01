Zur Durchsetzung der Impfpflicht für Beschäftigte von Kranken- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland sind laut einem Zeitungsbericht nur in geringem Umfang Sanktionen verhängt worden. Von März bis Dezember 2022 meldeten die Gesundheitsministerien der Bundesländer knapp 270.000 Verstöße gegen das entsprechende Gesetz.

Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, stehen dem lediglich rund 8.250 Bußgeldverfahren oder Tätigkeitsverbote gegenüber. Damit wurden nur in drei Prozent der Fälle Sanktionen verhängt. Bundesweit arbeiten laut Statistischem Bundesamt 5,8 Millionen Menschen im Gesundheitssektor.



Von 16 befragten Ländern machten fünf unvollständige Angaben. Dabei wurden die meisten Verstöße mit 62.184 Fällen in Bayern registriert (Stand Anfang Dezember), gefolgt von Sachsen mit 45.257 (Stand Ende Oktober). Laut sächsischem Sozialministerium fielen im Freistaat 300.000 Menschen unter die Impfpflicht - damit gab es in etwa jedem sechsten Fall einen Verstoß.