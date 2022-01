So sind etwa in Italien seit dem 8. Januar über 50-Jährige verpflichtet, sich immunisieren zu lassen. In Griechenland soll eine Impfpflicht für über 60-Jährige ab Mitte Januar gelten, in Tschechien ist dies ab dem Frühjahr geplant. Ob die neue Regierung in Prag an diesen Plänen festhält, ist aber noch nicht entschieden. In allen drei genannten Ländern gibt es außerdem berufsbezogene Impfpflichten im Gesundheitsbereich. In Italien sind dabei auch der Bildungsbereich und das Militär eingeschlossen. Auch Frankreich hatte im September 2021 eine Impfpflicht im Gesundheitswesen und für die Feuerwehr eingeführt – trotz Protesten.