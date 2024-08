Fragwürdiger Corona-Impfstoff-Deal Warum ein belgischer Staatsbürger Ursula von der Leyen verklagt

Für den Belgier Frédéric Baldan ist das Urteil des EuGH ein erster Erfolg auf dem Weg zu mehr Transparenz, auch wenn seine eigene Beschwerde bezüglich des SMS-Austausches nicht so schnell für Aufklärung sorgen wird. Der belgische Richter hat die Anhörung auf den 6. Dezember verschoben. Bis dahin soll geklärt werden, wer überhaupt für den Fall von der Leyen zuständig ist: entweder das belgische Gericht in Lüttich oder die Europäische Staatsanwaltschaft, als EU Behörde in Luxemburg. Denn auch die ermittelt seit 2022 in der Sache. Bisher allerdings ohne Ergebnis. Auf MDR-Anfrage heißt es nur: "Weitere Einzelheiten zu dieser laufenden Untersuchung können nicht veröffentlicht werden, um ihr Ergebnis nicht zu gefährden.“