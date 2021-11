So forderte am Freitag der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe eine Regelung, "mit der auch Pflegefachpersonen eigenständig impfen können". Sie seien durch ihre Ausbildung in der Lage, dies zu tun, sagte DBfK-Präsidentin Christel Bienstein. Da Impfzentren abgebaut und "die Booster-Kampagne so gut wie gar nicht vorbereitet" seien, brauche es pragmatische Lösungen.

"Wieder nicht mitgedacht" - Pflegekräfte könnten auch selbst impfen. Bildrechte: dpa

Drei Jahre ausgebildete Pflegekräfte "können intramuskuläre Injektionen", sagte Bienstein. Noch aber müssten Ärzte sie verordnet haben und auch anwesend seien. Der DBfK denkt hier vor allem an Booster-Impfungen in der Langzeitpflege, weil die Menschen dann nicht in eine Praxis müssten.



Diese Möglichkeit könne und müsse politisch geschaffen werden, forderte Bienstein. Und dazu gehöre auch, die Impfungen entsprechend abrechnen zu können, um nicht "einfach eine Zusatzbelastung aufgebürdet bekommen." Generell merkte sie an: "Ich frage mich, warum Pflegefachpersonen in der Pandemiebekämpfung auch hier wieder nicht mitgedacht werden."