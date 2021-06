702.000 Dosen Biontech-Impfstoff – so viel geht in der ersten Woche an die Betriebsärzte. Welche Ärzte und welche Unternehmen etwas bekommen, geht aus den Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nicht hervor. Nur so viel: Es sollen mindestens 102 Dosen für jeden Beteiligten sein.