"Da sind so 2,25 Milliliter Flüssigkeit also aufgelöste Impfstoffdosis drin", sagt der leitende Impfarzt im rheinisch-bergischen Kreis von Nordrhein-Westfalen, Hans Christian Meyer. Daraus könnten rein theoretisch siebeneinhalb Dosen gezogen werden. "Da merken sie, was da wirklich weggeworfen wird."