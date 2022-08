Neue Stiko-Empfehlung Corona-Impfzentren auf höhere Nachfrage vorbereitet

Bei vielen Menschen ist der Impfschutz gegen eine Corona-Infektion inzwischen nicht mehr ganz so frisch. Die Stiko hat deshalb schon für die ersten Gruppen eine vierte Impfung, also einen zweiten Booster, empfohlen. Er galt zunächst für alle über 70-Jährigen. Vergangene Woche erweiterte die Stiko den Personenkreis. Nun gilt die Empfehlung auch für über 60-Jährige. Was bedeutet das für die Impfstellen? Bereiten sie sich auf eine steigende Nachfrage vor?